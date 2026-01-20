Pisa, ufficiale l’arrivo di Felipe Loyola: il comunicato dell’Independiente

Pisa, ufficiale l’acquisto del difensore cileno Felipe Loyola: il comunicato dell’Independiente

L’Independiente, tramite un comunicato sui propri canali, ha ufficializzato il passaggio del difensore cileno Felipe Loyola al Pisa.

Il classe 2000 lascia la squadra argentina dopo due stagioni.

Il comunicato del club: “Felipe Loyola continuerà la sua carriera al Pisa, in Italia. L’operazione è stata realizzata con un prestito della durata di 6 mesi, con un onere di € 1.300.000 e un bonus di € 200.000 per gli obiettivi. Ha inoltre un obbligo di acquisto di € 5.500.000 per il 70% del pass, nel caso in cui partecipi a 5 partite con la sua nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, quotata a € 4.250.000. Buona fortuna per il futuro, Pipe!”