Verona, si conta di chiudere per Lovric in giornata
L’Hellas Verona è fiducioso di chiudere l’acquisto di Sandi Lovric dall’Udinese in giornata: le ultime
Il Verona è fiducioso di chiudere l’acquisto di Sandi Lovric nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio.
Per i gialloblù sarebbe un acquisto di esperienza per la lotta salvezza. Il centrocampista sloveno, infatti, ha collezionato più di 100 presenze in Serie A.
Quest’anno è finito ai margini della rosa dell’Udinese disputando solo 9 partite tra campionato e Coppa Italia.