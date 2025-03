Udinese, Lovric: “100 presenze un traguardo speciale per me”

Lungo messaggio d’amore di Sandi Lovric dopo aver raggiunto le 100 presenze con la maglia dell’Udinese contro il Verona.

Nonostante la sconfitta al Bluenergy Stadium contro il Verona, è stata una gara speciale per Sandi Lovric.

Il centrocampista sloveno ha raggiunto infatti quota 100 presenze con la maglia bianconera ed è diventato ormai uno dei leader della squadra.

Per Kosta Runjaic è diventato ormai insostituibile e l’affetto dei tifosi non è mai mancato nei suoi confronti. Dopo aver giurato amore per questi colori, Lovric ora ha voluto ringraziare tutti con un video messaggio sui social per aver raggiunto questo traguardo.

Con 100 presenze lo sloveno è il secondo giocatore con più partite di tutta la rosa con la maglia dell’Udinese, dietro solo ad Alexis Sanchez.

Il messaggio social di Lovric dopo le 100 presenze con l’Udinese

Cari tifosi bianconeri ieri per me è stato un giorno speciale , perché ho raggiunto le 100 presenze con questa maglia, un traguardo che mi rende sempre più orgoglioso di poter indossare questi colori.

Voglio ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di arrivare a questo traguardo e, soprattutto, voglio ringraziare voi tifosi per il vostro sostegno in ogni partita, che sei stata in casa che in trasferta. Siete davvero qualcosa di unico perché riuscite sempre a trasmetterci un’amore incondizionato.

Indossare questi colori è un onore e continuerò a dare sempre il massimo per questa squadra.

Ovviamente c’è anche un po’ di amarezza perché avrei voluto festeggiare con una vittoria, ma il calcio è così.

Ora pensiamo già alla prossima partita, con ancora più determinazione.

Sempre forza Udinese!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandi Lovric (@sandilovric)