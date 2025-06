Lovric: “Modric in Serie A? Che bello, gli chiederò la maglia. L’Udinese nel 2026 punterà all’Europa”

L’intervista di Sandi Lovric ai nostri microfoni

Anche in questa stagione, la prima con Kosta Runjaic in panchina, l’Udinese ha raggiunto una salvezza tranquilla, con un dodicesimo posto finale in classifica. Dopo un buon inizio di stagione, i friulani hanno però avuto delle difficoltà in primavera.

Ne ha parlato Sandi Lovric intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com al termine dell’amichevole della sua Slovenia contro il Lussemburgo: “Il nostro crollo è difficile da spiegare. Penso che abbiamo fatto tanti punti e dei passi avanti importanti quest’anno. Purtroppo alla fine non siamo riusciti a mettere la qualità che volevamo in campo. Però è da queste piccole cose che s’impara e noi proveremo a migliorare. Per la prossima stagione sarà importante chiudere meglio il campionato“.

È dalla stagione 2012/2013 che l’Udinese non respira aria d’Europa. Ma il centrocampista sloveno è convinto che la prossima annata potrà essere quella buona per un ritorno sul palcoscenico europeo: “Io penso di sì, possiamo farcela. Sicuramente il club deve fare il salto di qualità e su questo ci sono pochi dubbi. Noi in questi anni abbiamo dimostrato che possiamo competere con tutti e vincere anche contro le big della Serie A.

In Italia però non è facile perché ci sono tanti club che puntano all’Europa. Sarà difficile arrivare tra le prime sette ma se alziamo il livello generale tutto diventa possibile“.

Lovric: “Sarebbe importante tenere Bijol e Lucca”

Tenere due pedine fondamentali come Bijol e Lucca sarebbe fondamentale per questo sogno secondo Lovric: “Averli ancora con noi sarebbe importante perché parliamo di giocatori importantissimi. Parliamo di due titolari ma non so cosa faranno quest’estate. Però per adesso sono ancora nostri giocatori. Vediamo quello che succede. Il caso-rigore contro il Lecce? Con Lorenzo è rientrato tutto“.

Lovric non vede l’ora di affrontare Luka Modric, che sta per diventare un nuovo giocatore del Milan: “Speriamo che venga in Italia, lui nonostante i quasi 40 anni può ancora far bene da noi e in ogni campionato. Ogni settimana al Real Madrid e anche in nazionale ha fatto vedere che è un fuoriclasse. Se viene gli chiederò la maglia“.

A cura di Alessandro Schiavone