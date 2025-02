Sandi Lovric non ha dubbi: con un video postato sul suo profilo Instagram ha confermato la sua volontà di rimanere all’Udinese.

Lovric è ormai al terzo anno con la maglia dell’Udinese. Un periodo in cui lo sloveno è cresciuto molto sia dal punto di vista tattico che di mentalità diventando ormai un punto fermo dei bianconeri.

Sottil, Cioffi, Cannavaro e Runjaic. Sono stati quattro gli allenatori avuti in Friuli dal centrocampista sloveno ma il comune denominatore di questi mandati è uno solo: Sandi non si tocca. Sempre titolare, sempre determinante.

Gli interessi per lui non sono tardati ad arrivare in questi anni. Prima la Fiorentina, in particolare questa estate con un’offerta attorno agli 8 milioni di euro di fronte a una richiesta di almeno 12, poi il Galatasaray a gennaio (tentativo del club turco spentosi sul nascere per gli elevati costi dell’operazione). Ma si registrano sondaggi anche da parte di Lazio e altri club esteri.

Ma la volontà del giocatore è solo una: rimanere all’Udinese e lo ha dimostrato nell’ultimo video postato sul proprio profilo Instagram. Un’ennesima dichiarazione d’amore nei confronti di un club che lo ha cresciuto, fortemente voluto e nel quale Lovric è diventato un calciatore completo. Ora c’è l’interesse a continuare assieme.

I numeri di Lovric all’Udinese

2 gol e 3 assist in queste prime 23 partite di Serie A (di cui 21 da titolare). Le presenze tra tutte le competizioni con i bianconeri sono 95 e quota 100 si avvicina.

Contributo che è arrivato anche in termini di gol e assist. Una mezzala moderna, capace di interpretare al meglio le due fasi e di rivelarsi un elemento imprescindibile per ogni allenatore passato fin qui da Udine.

