Il figlio di Gianluigi Buffon, Luis Thomas Buffon, in un’intervista ha spiegato il perché ha scelto di giocare per la Repubblica Ceca

Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi, ha spiegato in un’intervista dal ritiro della Repubblica Ceca U18 il perché abbia preferito la nazionale ceca piuttosto che l’Italia.

L’ala sinistra classe 2007 ha esordito in Serie B lo scorso 9 marzo nella gara tra Pisa e Cesena. Nella Serie B primavera nelle 20 presenze stagionali ha segnato 6 reti.

Ad aiutarlo nella scelta tra Italia e Repubblica Ceca L.Buffon ha raccontato che è stato anche Gianluigi: “Ho parlato un po’ con la mia famiglia e abbiamo deciso che giocare per la Cechia sarebbe stato meglio per il mio percorso calcistico e anche per svilupparmi come giocatore“.

“Anche mio papà era molto felice e mi ha consigliato di scegliere proprio la Repubblica Ceca. Secondo noi è la miglior cosa per svilupparmi come calciatore“: ha concluso il classe 2007

“Giocare contro l’Italia? Ogni partita è importante”: le parole di Louis Thomas Buffon

Louis Thomas Buffon ha anche parlato della possibilità di affrontare l’Italia: “Sono nato e cresciuto in Italia, ma penso che a essere un professionista al cento per cento e a fare al meglio il mio lavoro“.

“Per me ogni partita deve essere importante, che sia contro l’Italia o contro qualsiasi altra nazionale“: ha concluso l’ala sinistra