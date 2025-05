Secondo una combinazione di risultati improbabile, l’ultimo posto in Champions League potrebbe essere deciso da un sorteggio

La stagione 2024/2025 di Serie A è arrivata alla sua ultima giornata con ancora diversi verdetti da dare.

Non solo quello del Campione d’Italia, che vedrà una tra Napoli e Inter trionfare, ma anche le qualificazioni in Europa e le ultime due retrocesse in Serie B.

In particolare per la Champions League, c’è ancora un posto a disposizione dei quattro già occupati da Napoli, Inter e Atalanta.

E proprio questo ultimo tassello potrebbe essere deciso da un sorteggio. Un caso curioso quello riportato da Sky Sport, ma comunque possibile: ecco cosa dovrebbe succedere.

L’ultimo posto in Champions League deciso da un sorteggio: ecco come

In lizza per l’ultimo posto in Champions League ci sono ancora Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna, rispettivamente a 67, 66, 65, e 62 punti a pari merito. Ma c’è una combinazione che porterebbe a decidere l’ultima squadra qualificata da un sorteggio affidato al caso.

Se Juventus e Roma dovessero arrivare a pari punti e in parità per quanto riguarda scontri diretti, differenza reti e gol segnati, sarà il fato a scegliere una delle due formazioni. Un caso che potrebbe capitare se i bianconeri dovessero perdere 3-0 a Venezia e la Roma pareggiare 1-1 a Torino, con la Lazio perdente contro il Lecce. Così le due squadre andrebbero a 67 punti, con +22 di differenza reti e 55 gol segnati.