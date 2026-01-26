Le parole del presidente della Lazio sulla situazione legata ad Alessio Romagnoli, ad un passo dall’addio e ora fuori dal mercato.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito commenta così il “caso” Romagnoli a Roma Today: “È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità.

Il presidente continua: “Alessio è un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. Le dinamiche personali si gestiscono internamente, nel rispetto reciproco e dei ruoli”.