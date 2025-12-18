Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Losanna-Fiorentina

La Fiorentina è in crisi nera in campionato e ha bisogno di tornare in fretta a fare punti per abbandonare l’ultimo posto della classifica.

Prima però c’è la Conference League, che una settimana fa aveva illuso prima della sconfitta contro il Verona. I viola però sul fronte europeo sono in piena lotta per il passaggio del turno.

La squadra di Vanoli va a Losanna per l’ultima partita della competizione per il 2025, arrivando alla partita all’undicesimo posto della League Phase e giocandosi il passaggio diretto agli ottavi.

Gli svizzeri hanno un solo punto in meno, ma nell’ultimo periodo, tra tutte le competizioni, hanno vinto una sola partita nelle ultime nove.

Le formazioni ufficiali

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik. Allenatore: Zeidler

A disposizione: Castella, Abdallah, Ajdini, Bittarelli, Custodio, Franchi, Lachhab, Lippo, N’Diaye, Okoh, Poaty, Traore.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Kouadio, Sohm, Nicolussi Caviglia, Richardson, Kouamé; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli

A disposizione: De Gea, Lezzerini, Dodo, Comuzzo, Fortini, Kospo, Ranieri, Parisi, Fagioli, Mandragora, Gudmundsson, Kean

Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming

La partita, valida per la sesta giornata della League Phase di Conference League, si giocherà nella serata di oggi, giovedì 18 dicembre, con calcio d’inizio alle 21:00.

La gara sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv, per i soli abbonati.