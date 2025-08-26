Rugal sta arrivando in Italia e viene dalla City of God: Pisa, ecco chi è Lorran

Il classe 2006 è pronto a diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

Dal Brasile all’Italia: la storia si ripete, ancora. Questa volta è il Pisa a mettere a segno un nuovo acquisto dal Sud America. La società nerazzurra, infatti, è pronta ad accogliere Lorran Lucas Pereira de Sousa, trequartista classe 2006 che arriva dal Flamengo ed è considerato uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico brasiliano.

Il calciatore arriverà dal club rossonero in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo in caso di salvezza) fissato a quattro milioni di euro, più il 50% dell’eventuale futura rivendita, con il Flamengo che avrà la possibilità di pareggiare future terze offerte per il classe 2006. Nel suo contratto (che scadeva il 31 dicembre 2025) era inserita una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, messa dai brasiliani quandò Lorran firmò il suo primo contratto da professionista.

In Brasile lo chiamano la “Nuova Joia”, letteralmente “il nuovo diamante”. In prima squadra ha esordito il 13 gennaio 2023 a 16 anni contro l’Audax Rio. Due settimane dopo è diventato il più giovane marcatore della storia del Flamengo (16 anni, 6 mesi e 20 giorni) mettendo la sua firma nel pareggio per 1-1 nell’incontro con il Bangu.

Lorran è nato e cresciuto a Rio De Janeiro, nella favela di Cidad De Deus, la stessa da cui ha tratto ispirazione il celebre film City of God nel 2002. Ed è proprio lì che, quando tornò a casa dopo aver segnato la sua prima rete da professionista, venne accolto con fuochi d’artificio e una festa organizzata da tutto il quartiere. Quasi come un eroe nazionale.

Cidade de Deus, il Madureira e la standing ovation del Maracana

Il rapporto tra Lorran e il calcio, in realtà, nasce quasi per caso. A diciotto chilometri dal Ninho do Urubu, il centro sportivo del Flamengo. Proprio a Cidade de Deus, dove era nato un progetto sociale per bambini della zona per allontanarli dalle strade. Viene notato successivamente dal Madureira e poi dal Flamengo, che nel 2020 lo vede e lo porta in rossonero.

Tutta la trafila con le giovanili con la squadra brasiliana, fino ad arrivare in prima squadra. Con i “grandi” ha già giocato 36 partite, condite da 2 gol e 3 assist. Tra queste anche una grande prestazione contro il Corinthians, con una rete e un passaggio vincente messo a referto che hanno portato alla “standing ovation” del Maracana.

Lorran: il gol al Bayer Leverkusen e una storia da scrivere a Pisa

Nell’ultimo anno sono arrivate tante soddisfazioni per il classe 2006, tra le quali la rete messa a referto nella prestigiosa amichevole contro il Bayer Leverkusen giocata con la formazione U-20 del Flamengo. Nel calcio il suo idolo è Neymar, ma fuori dal campo, tra le passioni di Lorran, ci sono… i videogiochi da combattimento. Il suo personaggio preferito è Rugal Bernstein, con i tifosi che in passato gli hanno anche dedicato un cartellone ispirato al “boss” da battere.

Negli scorsi giorni è arrivata anche la vittoria della Coppa Intercontinentale contro il Barcellona, dove per Lorran è arrivato anche un gol in finale. Adesso per lui ecco il capitolo Pisa, con la formazione nerazzurra che è pronta a chiudere per il brasiliano. In passato sono stati otto i giocatori verdeoro che hanno vestito la maglia nerazzurra. Tra questi anche Carlos Dunga, che con la squadra toscana giocò una stagione nel 1987-88. Anche in quel caso dopo una promozione in Serie B. Coincidenze e scherzi del destino. I toscani attendono Lorran, lui è pronto ad arrivare in Italia: pronto a sconfiggere e mettere in difficoltà. Un po’ come Rugal Bernstein, ma questa volta con la maglia nerazzurra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rugal 🤹🏽‍♂️ (@lorranlucas10)