Le intuizioni di Koscielny e la stellina Kroupi: il Lorient torna in Ligue 1

eli-junior-kroupi-lorient-COPERTINA-imago.jpg

Dalla retrocessione in Ligue 2 all’immediato ritorno in Ligue 1: l’escaltion del Lorient

Les merlus, i merluzzi. Questo è il soprannome che nasce per via di un legame con la tradizione marittima della città che si trova in Bretagna, nel nord-ovest della Francia. Lorient è storicamente una città portuale e di pesca, e il merluzzo era uno dei pesci più pescati e venduti nel porto locale. Si tratta, quindi, di un omaggio alla cultura marinaresca e alle radici popolari della città e del club.

Già, quel club fresco di ritorno in Ligue 1 con due giornate d’anticipo dopo l’amarezza della retrocessione nella stagione precedente. Un bottino, finora, di 68 punti per i ragazzi guidati da Oliver Pantaloni, ex leggenda dell’Ajaccio sia da calciatore che da allenatore visti i risultati ottenuti. Un testa a testa incredibile con il Paris FC che è rimasto indietro solamente tre punti.

Un collettivo che ha portato il Lorient a vincere il campionato anche grazie ai 20 gol della nuova stellina del calcio francese, Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 cresciuto nel vivaio del club. L’esperienza tra i pali dell’ex Lipsia e PSV Yvon Mvogo e di Gedeon Kalulu, fratello di Pierre, hanno contribuito a rendere la difesa del Lorient tra le migliori della Ligue 2. Decisivi anche i 12 gol di Sambou Soumano e il contributo dell’ex Udinese Jean-Victor Makengo che pur non essendo un titolarissimo ha ricoperto un ruolo importante nel 4-4-2 di Pantaloni.

Perché a Lorient c’è voglia di respirare calcio che conta. Un club che nel 2002-03 ha assaporato l’Europa con l’eliminazione al primo turno di Coppa UEFA e vinto l’anno prima la Coppa di Francia nella finale del Saint-Dennis contro il Bastia. Dalla prossima stagione, lo stadio Yves Allainmat potrà finalmente tornare ad assaporare la meravigliosa atmosfera della Ligue 1.

Laurent Koscielny, l’ex Arsenal che si è scoperto eccellente DS

Ricordate Laurent Koscielny? L’ex difensore dell’Arsenal da quest’anno è diventato il nuovo DS del Lorient. Il rapporto col club francese nasce da lontano visto che Koscielny nel 2009-10 è stato tra i protagonisti della squadra per poi essere acquistato dai Gunners di Wenger per circa 10 milioni vista la cessione dello svizzero Senderos al Fulham.

Dopo il ritiro, Koscielny aveva deciso di intraprendere la carriera da allenatore guidando l’U17 del Lorient. Tuttavia, in tempi anche piuttosto rapidi, il francese è stato nominato da quest’anno il nuovo DS del club e i risultati sono stati subito positivi con una campagna acquisti che ha portato alla promozione in Ligue 1. Da non dimenticare, inoltre, che la squadra è arrivata agli ottavi di finale di Coppa di Francia uscendo contro il Cannes. Nonostante la scarsa esperienza, Koscielny è pronto a costruire qualcosa di importante anche in vista della prossima stagione in Ligue 1.

laurent-koscielny-lorient-INTERNA-imago.jpg

La nuova stellina del Lorient e del calcio francese: Eli Junior Kroupi

La Francia ha una capacità pazzesca di produrre talenti. L’ultimo è sicuramente Eli Junior Kroupi, prodotto del vivaio del Lorient che a soli 18 anni sta già facendo parlare di sé. Capocannoniere della Ligue 2, DNA da goleador proprio come papà Élie, anche lui con un passato importante al Lorient e vecchia conoscenza dell’Arezzo nella stagione 2007-08 dove ha realizzato anche due gol.

Ne sentiremo parlare molto presto, anche perché è già un promesso sposo del Bournemouth che l’ha acquistato nell’ultima sessione di mercato per circa 12 milioni di euro. Merito di Bill Foley, numero uno del club inglese che acquisendo il 33% del Lorient è riuscito a prenotarsi la stellina. Falso nove o seconda punta, Kroupi è anche un abile finalizzatore con eccezionali doti di velocità. Sarà lui il nuovo Mbappé? Dipenderà da lui, ma per adesso è pronto a coronare il sogno di giocare in Premier League.

A cura di Gerardo Guariglia