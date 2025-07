Napoli-Lucca, accordo raggiunto con l’Udinese

Accordo raggiunto tra il Napoli e l’Udinese per Lorenzo Lucca: il classe 2000 si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni

Raggiunto l’accordo tra il Napoli e l’Udinese per il passaggio di Lorenzo Lucca in azzurr0. I club in queste ore stanno formalizzando il trasferimento del centravanti italiano per poterlo far viaggiare già nella giornata di domani, 16 giugno.

Il Napoli, come raccontato in questi giorni, ha scelto il classe 2000 perché crede che sia l’ideale per completare il reparto offensivo insieme a Romelu Lukaku.

Gli azzurri hanno anche mantenuto la precedenza sul calciatore nonostante fosse richiesto da altri club, come Milan e Atalanta.

Lorenzo Lucca, come anticipato, si trasferirà al Napoli in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro bonus compresi. Nel contratto del classe 2000 non sarà presente la clausola da 80 milioni con gli azzurri che hanno mantenuto la loro posizione.