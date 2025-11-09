Presente a Marassi per il primo match di De Rossi con il Genoa, Lorenzo Insigne ha parlato del suo futuro e del campionato di Serie A

Lorenzo Insigne è tornato in Italia, ma non per scendere in campo. L’ex attaccante del Napoli presente a Marassi per il match tra Genoa e Fiorentina, ma “è un viaggio di piacere, sono venuto a salutare Mimmo (Criscito, ndr)” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Al momento svincolato, Insigne ha parlato anche del suo futuro: “Io ho sicuramente voglia di tornare a giocare, ma ora non c’è modo di pensare al calcio“.

L’ex Toronto ha commentato anche il momento di forma del Napoli e l’arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus, oltre al nuovo inizio di De Rossi con il Genoa.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Insigne: “Napoli? Farà una grande gara. Un grande in bocca al lupo a Spalletti”

Su De Rossi ha commentato: “Sicuramente sì, ha allenato la Roma che è una grande squadra e sicuramente darà una mano al Genoa”.

Insigne ha poi parlato del Napoli: “È una grande squadra ha un grande allenatore, poi non deve pensare alle altre squadre perché il campionato è lungo“.

Ha concluso commentando la nuova avventura di Spalletti alla Juventus: “Sono scelte personali, non commento queste scelte. Lo saluto perché ho avuto un grande rapporto con lui e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo“.