Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan

Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan negli anni ’50, è morto per un arresto cardiaco all’età di 95 anni

Lorenzo Buffon è morto all’età di 95 anni a Latisana, in provincia di Udine, dove viveva.

Ne dà il triste annuncio la figlia Patricia, con l’ex calciatore che è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco.

Buffon era stato portiere del Milan negli anni ’50 per ben 10 anni, vincendo con i rossoneri 5 scudetti.

Ma aveva indossato anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre a quella della Nazionale. Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno di Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e oggi Capo Delegazione degli Azzurri.

È morto Lorenzo Buffon: il commento del Milan

Anche il Milan ha ricordato il suo storico portiere con un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali: “Le sue mani a “Tenaglia” hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati“.

E si conclude: “È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria“.