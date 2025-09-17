Alla scoperta di Lorenzo Bernasconi, lanciato titolare in Champions contro il PSG

La favola di Lorenzo Bernasconi: dall’oratorio alla titolarità in Champions League con l’Atalanta

Un oratorio di un piccolo paese di 3.000 abitanti. La favola di Lorenzo Bernasconi inizia qui. Come un qualsiasi bambino che tira i primi calci al pallone in un campetto di provincia. Una favola che, per il momento, prosegue al Parc des Princes, casa del PSG, partendo dal primo minuto.

Impossibile, qualche anno fa, immaginare che quel bimbo sarebbe un giorno sceso in campo da titolare in casa dei campioni d’Europa in carica. E invece, eccolo lì, protagonista inatteso sotto i riflettori, lanciato da Ivan Juric in mezzo alla mischia.

Un percorso cominciato alla Pro Lurano, proseguito poi alla Trevigliese, dove Lorenzo inizia davvero a farsi notare. Nato come attaccante esterno, viene presto adattato al ruolo di terzino: una scelta decisiva, che gli vale l’attenzione della Cremonese, che decide di puntare su di lui e inserirlo nel proprio settore giovanile.

Classe 2003, Bernasconi viene convocato sei volte in Serie B dalla Cremonese, anche se senza mai scendere in campo con la Prima Squadra. Il passo decisivo arriva con l’Atalanta, che lo accoglie nel suo vivaio e dà il via a una nuova fase della sua carriera. Tutto fino a mercoledì 17 settembre 2025, quando tutto cambia in maniera definitiva.

I numeri di Lorenzo Bernasconi, la novità di Juric contro il PSG

Calciatore duttile e moderno, Bernasconi può giocare come esterno a centrocampo, terzino e all’occorrenza anche difensore centrale. Dal 2023 veste la maglia dell’Atalanta Under-23 in Lega Pro, dove si è messo in luce per continuità e rendimento. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze, realizzando 3 gol e servendo 4 assist in campionato, a cui si aggiungono altri due assist nei playoff contro l’Albinoleffe.

Prestazioni solide, che non sono passate inosservate. Un primo segnale del suo potenziale era arrivato già in amichevole contro il Lipsia, quando segna al novantesimo con un destro rasoterra da fuori area, regalando la vittoria all’Atalanta.

Ora Ivan Juric ha deciso di premiarlo con una maglia da titolare nella sfida contro il Paris Saint-Germain: un debutto europeo che rappresenta la consacrazione di un sogno che, qualche tempo fa, sembrava lontanissimo. Dopo l’esordio in Serie A contro il Lecce, arriva dunque un altro passo avanti in un percorso che sembra solo all’inizio.