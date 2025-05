Lopetegui è il nuovo commissario tecnico del Qatar

Nuovo ruolo per Julen Lopetegui dopo l’addio al West Ham: è il nuovo CT del Qatar

Julen Lopetegui riparte dopo l’esperienza inglese con il West Ham, conclusa anzitempo a gennaio 2025. Accostato con prepotenza alla panchina del Milan nella scorsa estate, ecco per lo spagnolo una nuova esperienza.

Per l’ex Siviglia e Wolves, inizia quindi l’esperienza alla guida del Qatar, nel tentativo di condurre la squadra ai Mondiali 2026 tramite i turni di qualificazione.

Per lui, ad ogni modo, un contratto valido fino al 2027. Il primo incontro sarà contro l’Iran, in programma il 5 giugno 2025 allo Jassim Bin Hamad Stadium del club Al Sadd.

Poi anche la trasferta a Tashkent contro l’Uzbekistan il 10 giugno 2025. Per il classe 1966 non si tratta della prima esperienza alla guida di una Nazionale: tra il 2016 e il 2018, infatti, ha già guidato la Spagna in 16 partite rimanendo imbattuto.

Qatar, ecco Lopetegui, il comunicato

Riportiamo il comunicato della Federazione qatariota sull’ingaggio di Julen Lopetegui.

“La Federazione Calcistica del Qatar (QFA) ha nominato ufficialmente l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui come nuovo commissario tecnico della nazionale qatariota, con un contratto valido fino al 2027“.

“Il contratto è stato firmato da Mansoor Al-Ansari, Segretario Generale della Federazione Calcistica del Qatar, presso la sede della federazione situata nella Al Bidda Tower, alla presenza di Sua Eccellenza il Sig. Jassim bin Rashid Al-Buainain, Presidente della QFA. Lopetegui prende il posto del connazionale Luis García“.

“L’esordio di Lopetegui alla guida della nazionale del Qatar avverrà nelle restanti partite di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026. Il suo primo impegno sarà una gara casalinga contro l’Iran, in programma il 5 giugno 2025 allo Jassim Bin Hamad Stadium del club Al Sadd, seguita da una trasferta a Tashkent contro l’Uzbekistan il 10 giugno 2025″.

“Julen Lopetegui, nato il 28 agosto 1966 ad Asteasu, in Spagna, ha costruito una carriera di rilievo sia da calciatore che da allenatore. Nominato commissario tecnico della nazionale spagnola il 21 luglio 2016, ha guidato la Roja in 16 partite, ottenendo 12 vittorie e 4 pareggi“.