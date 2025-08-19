Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia | FOTO

L’attaccante nigeriano è tornato a Bergamo

Ademola Lookman è tornato a Zingonia. L’attaccante nigeriano, accompagnato dal papà e un amico, è arrivato al centro sportivo dell’Atalanta intorno alle 9 di oggi, martedì 19 agosto.

Il giocatore, come raccontato, è rientrato in Italia nelle scorse ore. Da vedere, adesso, se Lookman riprenderà subito ad allenarsi con la squadra dopo i giorni di assenza.

Nei giorni scorsi non si è sbloccata la trattativa con l’Inter e, da questa mattina, il giocatore è tornato a Zingonia.

Il nigeriano, adesso, dovrà scontare delle sanzioni disciplinari che, inevitabilmente, verranno imposte dall’Atalanta.