Atalanta, Lookman torna in campo

Ivan Juric ha deciso di inserire il nigeriano nel secondo tempo di Torino-Atalanta

Ademola Lookman torna in campo: Ivan Juric ha deciso di inserire l’attaccante nigeriano all’87’ della sfida tra il Torino e l’Atalanta.

Il classe 1997, infatti, nelle scorse ore è stato convocato per la quarta giornata del campionato di Serie A e Juric ha deciso di schierarlo a pochi minuti dalla fine della partita.

“Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff – ha detto Juric nelle scorse ore – . Ademola è stato accolto bene e da domani (oggi, domenica 21 settembre) comincerà ad essere disponibile”.

Dopo un’estate caratterizzata da voci di mercato, dichiarazioni e non solo, Ademola Lookman è dunque pronto a scrivere nuove, importanti, pagine con la maglia dell’Atalanta.