Niente Inter, niente post Instagram: la reazione di Lookman al muro dell’Atalanta

L’Atalanta fa muro alla cessione di Lookman: la reazione dell’attaccante sui propri social

A distanza di tre giorni, l’Atalanta ha dato una risposta all’offerta scritta dell’Inter per Ademola Lookman.

I nerazzurri di Ivan Jurić hanno declinato la proposta dei nerazzurri di Cristian Chivu. Non hanno chiesto una cifra superiore, ma non hanno nemmeno fissato un prezzo per lasciare partire l’attaccante nigeriano ex Leicester.

Dalla risposta del club alla risposta del calciatore. Il muro dell’Atalanta non è stato accolto con entusiasmo dal diretto interessato: Lookman, infatti, ha eliminato i post Instagram che lo ritraevano con la maglia nerazzurra, lasciando solo le foto in cui appare con quella del Leicester e della Nigeria.

Inoltre, nella biografia del suo profilo Instagram è presente solamente la scritta “Football player for Nigeria“, ma non c’è nessun riferimento al proprio club di appartenenza.