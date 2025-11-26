Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta Lookman: “Stanno accadendo molte cose, alcune si sanno altre meno”

Redazione 26 Novembre 2025
Ademola Lookman (imago)
Le parole di Ademola Lookman al termine del match tra Eintracht Francoforte e Atalanta, match della quinta giornata di Champions League

Finisce 0-3 il match tra Eintracht Francoforte e Atalanta. Esordio da sogno in Champions League per Raffaele Palladino che porta casa 3 punti importanti per la classifica.

L’Atalanta arrivava da 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 4. Con la vittoria di questa sera la squadra di Palladino arriva a 10 punti in classifica e raggiunge la 10ª posizione nella classifica della League Phase.

Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta al termine del match: “Penso che si importante in questo momento vincere una partita del genere. 0-3 su questo campo non era semplice. Ovviamente giocare con Scamacca e Charles è molto semplice, sono giocatori di qualità. Continuiamo a migliorare e lavorare insieme come squadra“.

Ha poi proseguito: “Penso che il messaggio del mister è chiaro: vuole che giochiamo un calcio offensivo e divertente. Il dna del pressing e di una squadra che lotta per recuperare la palla è importante. Quanto è stato difficile ricostruire i rapporti con compagni e tifoseria? Quello che è successo è successo. Stanno accadendo tante cose, molte che le persone sanno altre meno. Ora è il momento in cui devo lavorare sodo per la squadra e dobbiamo vincere le partite. Sono concentrato su questo. Lavoriamo per ottenere questi risultati”.