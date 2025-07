Lookman, è il giorno del rilancio: l’Inter aumenterà l’offerta a 43 mln più bonus

Può essere una giornata chiave nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: i dettagli

Oggi, martedì 29 luglio 2025, è in programma a Milano il Consiglio di Lega con i vari rappresentati delle squadre di Serie A e non solo.

Presenti, come da programma, anche l’AD dell’Atalanta Percassi e il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. I due sono entrati nell’edificio con pochi secondi di distanza l’uno dall’altro.

Una giornata importante proprio per le due squadre in ottica mercato. È infatti previsto un incontro tra i due club per parlare di Ademola Lookman. L’Inter presenterà una nuova offerta alla Dea, aumentando a 43 milioni circa già bonus.

Cifre più vicine alle richieste di 50 milioni, ma sempre in attesa di capire quale sarà la risposta del club bergamasco. Intanto, a una domanda proprio sulla fiducia nella buona riuscita di quest’operazione, Giuseppe Marotta ha risposto con un sorriso eloquente.