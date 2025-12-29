Lookman e il controverso rapporto con Gasperini: le sue parole alla rete egiziana OnSport

Ademola Lookman non vive nel passato, ma pensa a tornare ai suoi massimi livelli. Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, il giocatore dell’Atalanta si è raccontato alla rete egiziana OnSport.

Nella lunga intervista, Lookman ha parlato così della Dea. “Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante. Non sono arrabbiato”.

E del suo particolare rapporto con Gasperini: “Ognuno ha i propri metodi e le proprie ideologie. Penso che sia un manager molto particolare con i suoi calciatori. Voleva un certo tipo di rendimento, voleva vincere. È un vincente. Ma lo sono anche io, in questo senso avevamo lo stesso obiettivo”.

Oggi alla Roma, Lookman augura il meglio al suo ex allenatore: “Ognuno prende le proprie decisioni per le sue ambizioni. Ma ha un nuovo capitolo dove può vincere qualcosa, gli auguro il meglio. Non c’è niente da perdonare, quello che è successo è successo, quanto è stato detto è stato detto. È quello che è. Oggi è un altro giorno. Sì, quello che è fatto è fatto, non vivo nel passato”.

Lookman: “La vittoria dell’EL il momento migliore. Futuro? Spero sia grande e splendente”

Il momento più alto nella carriera di Lookman? Ovviamente la notte del trionfo in Europa League: “Le celebrazioni dopo la partita, quando tutti erano lì, lo stadio stava esplodendo, i tifosi sulla luna per l’eccitazione. Ero felice per avere vinto l’Europa League, tutta la sera è stata speciale”.

E sul futuro: “Spero sia grande e splendente, sono positivo e penso positivamente alle cose, sempre. Credo di avere un grande futuro davanti a me, puoi pensare a cosa sta per arrivare ma l’importante è ora e come posso essere la migliore versione di me attualmente”.