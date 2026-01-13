Galatasaray, forte interesse per Lookman: la situazione
Il Galatasaray ha messo gli occhi su Ademola Lookman: il vice presidente del club turco è arrivato a Milano
Il Galatasaray guarda in Italia per il calciomercato invernale. Oltre a Youssouf Fofana, il club turco ha messo gli occhi anche su Ademola Lookman.
In questa stagione, l’attaccante nigeriano – ancora impegnato in Coppa d’Africa, dove affronterà il Marocco in semifinale – ha segnato tre gol e servito un assist in 16 presenze tra tutte le competizioni.
Come anticipato nelle scorse ore, l’Atalanta ha già perfezionato un altro rinforzo per l’attacco, con Giacomo Raspadori in arrivo a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.
IN AGGIORNAMENTO