Atalanta, il Fenerbahce spinge per Lookman. Sondaggio anche dell’Atletico Madrid
Il Fenerbahce spinge per Ademola Lookman: c’è l’offerta del club turco. Su di lui anche l’Atletico Madrid
In casa Atalanta continua a tenere banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahce sta spingendo per arrivare all’attaccante nigeriano: i club turco può arrivare a offrire 35 milioni per l’ex Leicester City. I nerazzurri, di fronte a un’offerta da 40 milioni (bonus compresi) sarebbero pronti a dare il via libera all’operazione.
Sul classe ’97 c’è anche l’Atletico Madrid, che ha fatto un sondaggio. Ma in questo momento il Fenerbahce è più avanti rispetto al club spagnolo.
IN AGGIORNAMENTO