Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, il Fenerbahce spinge per Lookman. Sondaggio anche dell’Atletico Madrid

Gianluca Di Marzio 30 Gennaio 2026
Ademola Lookman (IMAGO)
Ademola Lookman (IMAGO)

Il Fenerbahce spinge per Ademola Lookman: c’è l’offerta del club turco. Su di lui anche l’Atletico Madrid

In casa Atalanta continua a tenere banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahce sta spingendo per arrivare all’attaccante nigeriano: i club turco può arrivare a offrire 35 milioni per l’ex Leicester City. I nerazzurri, di fronte a un’offerta da 40 milioni (bonus compresi) sarebbero pronti a dare il via libera all’operazione.

Sul classe ’97 c’è anche l’Atletico Madrid, che ha fatto un sondaggio. Ma in questo momento il Fenerbahce è più avanti rispetto al club spagnolo.

IN AGGIORNAMENTO