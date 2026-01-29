Atalanta, nuovi sondaggi del Fenerbahce per Lookman

Nuovi sondaggi dalla Turchia per Ademola Lookman: il Fenerbahce mette gli occhi sul giocatore dell’Atalanta

Nuovi movimenti dalla Turchia attorno ad Ademola Lookman. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati nuovi sondaggi da parte del Fenerbahçe per l’attaccante dell’Atalanta, con il club di Istanbul che sta valutando se trasformare l’interesse in una proposta concreta e soprattutto a quali condizioni economiche.

Resta da capire se dai contatti si passerà a un’offerta ufficiale e quale formula potrebbe essere proposta, considerando l’importanza del nigeriano nel progetto dell’Atalanta di Raffaele Palladino, come anticipato anche da Luca Percassi.

Non è la prima volta che il nome di Lookman viene accostato alla Süper Lig: nelle scorse settimane si era già registrato un forte interesse da parte del Galatasaray.

Per il momento si tratta di segnali di attenzione, ma il mercato turco continua a guardare con insistenza a Lookman.