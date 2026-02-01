Lookman-Atletico Madrid, oggi gli ultimi dettagli

Ademola Lookman (IMAGO)

Volata finale per il trasferimento di Lookman all’Atletico: oggi verranno definiti gli ultimi dettagli

È la domenica di Ademola Lookman all‘Atletico Madrid. Dopo l’accordo trovato nella giornata di ieri tra l’Atalanta e il club spagnolo, oggi sarà una giornata dedicata agli ultimi dettagli.

Ultimi passaggi da definire con il giocatore prima di formalizzare il trasferimento in Spagna a titolo definitivo. Un’operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus.