Atalanta-Atletico Madrid, accordo per Lookman. Si attende la decisione dell’ex Leicester

Atalanta e Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per Ademola Lookman. Si attende la decisione dell’ex Leicester

Atalanta e Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per Ademola Lookman, ma l’ex Leicester City non ha ancora dato il via libera finale al trasferimento. Manca infatti l’accordo finale tra il nigeriano e i Colchoneros: si attende ora se il nigeriano aprirà al trasferimento in Spagna.

Lookman aveva un accordo con il Fenerbahce prima che la trattativa con il club turco naufragasse, come abbiamo raccontato nelle scorse ore. Se quel trasferimento si fosse concretizzato, il nigeriano avrebbe percepito un ingaggio da 10 milioni di euro bonus compresi (8 fissi+2 di bonus).