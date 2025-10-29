Altro pareggio per l’Atalanta nella sfida contro il Milan, ma c’è una buona notizia: Ademola Lookman è tornato al gol

Dopo aver ritrovato la titolarità nella gara di Champions League contro il Club Brugge, Ademola Lookman non ha più saltato una gara con la sua Atalanta.

Storia, quella tra il club nerazzurro e l’attaccante, che ha rischiato di terminare questa estate, dopo richiesta del giocatore di essere ceduto all’Inter non accolta dalla società.

Da lì sono seguite settimane di stallo in cui il giocatore aveva smesso di allenarsi. Poi, con il tempo, Ivan Juric è riuscito a ritrovare una pedina fondamentale per il suo scacchiere.

Basti pensare che da fine settembre il nigeriano è partito sempre titolare. E martedì 28 ottobre, nella gara contro il Milan, è riuscito anche a tornare al gol, 169 giorni dopo l’ultima volta con la casacca nerazzurra.

L’Atalanta non vince ma ritrova Lookman

Assist a imbucare di Pasalic con l’attaccante che si gira e lascia partire un sinistro imparabile per Maignan. Così Lookman ha regalato il pareggio all’Atalanta contro il Milan ed è tornato al gol, dopo l’ultimo siglato contro la Roma cinque mesi fa, a maggio, in una delle ultime gare della scorsa stagione. Il suo quarto timbro contro i rossoneri: un record, considerando che nessun altro giocatore nerazzurro aveva segnato così tanto contro il Milan.

Si tratta del primo centro in campionato e in stagione con il club per il nigeriano, che l’anno scorso ha contribuito con 15 gol e 5 assist in Serie A (in 31 presenze) al terzo posto raggiunto dall’Atalanta. “Si è sbloccato mentalmente: anche in allenamento ha un atteggiamento spettacolare“, ha aggiunto Juric a fine partita, a testimonianza di un giocatore ormai ritrovato. Che dopo la gara contro il Milan ha affermato: “Spero di migliorare ancora di più la mia condizione, ho impiegato un po’ ma ora dobbiamo alzare il livello e puntare a vincere le prossime gare. Quando sono in campo, mi importa aiutare la squadra a vincere“.