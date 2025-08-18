Atalanta, Lookman rientrato in Italia: le ultime
Ademola Lookman è rientrato in Italia: da capire se tornerà ad allenarsi a Bergamo.
Ademola Lookman, in queste ore, è rientrato in Italia.
L’attaccante torna a Bergamo, dopo che non si è più sbloccata la cessione all’Inter.
E da domani potrebbe tornare a disposizione, con l’Atalanta che è pronta, comunque, a prendere inevitabili provvedimenti vista la sua assenza prolungata
Da non dimenticare anche la richiesta esplicita del giocatore di lasciare Bergamo: “Ho amato ogni momento ma sento che ora, dopo 3 meravigliosi anni, è il momento giusto per trasferirmi e vivere una nuova avventura“.