Atalanta, Lookman assente dall’allenamento prima del match contro il PSG
Ademola Lookman ancora assente dall’allenamento dell’Atalanta: la Dea sfida il PSG in Champions League.
Il rematch dei quarti di finale giocati a Lisbona del 2020 si gioca al Parco dei Principi: l’Atalanta sarà ospite del PSG per la prima giornata di League Phase di Champions League.
Non ci sarà Ademola Lookman, ancora assente dall’allenamento odierno della Dea di questa mattina. Il giocatore dovrà decidere cosa fare, in attesa di ulteriori sviluppi.
Dopo l’assenza nella terza giornata di campionato contro il Lecce, dunque, Lookman va verso l’esclusione anche contro il PSG in Champions League.
L’eroe della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen non sarà ancora con la squadra: bisognerà attendere novità per quanto riguarda il suo futuro.