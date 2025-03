Paul Pogba, giocatore contattato dal Marsiglia (Imago)

Le dichiarazioni di Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, che ha deciso di non ingaggiare Paul Pogba

L’Olympique Marsiglia non ingaggerà il centrocampista francese in questa stagione.

È quanto raccontato dal presidente del club Pablo Longoria, invitato mercoledì sera in una trasmissione della radio spagnola Cadena Ser.

Nell’occasione, ha ammesso: “Abbiamo deciso di non ingaggiare Paul Pogba a parametro zero questa stagione”.

Pertanto le strade dell’ex Juventus e Manchester United non si incroceranno con quelle dell’OL.

Il francese resta svincolato

Paul Pogba non giocherà al Vèlodrome nella stagione 2024/2025. Disponibile per il mercato dei parametri zero, all’età di 32anni è rimasto svincolato dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Juventus.

Secondo quanto rivelato da Longoria, il Marsiglia avrebbe pensato di inserire in rosa il francese, salvo poi cambiare idea. Una decisione presa dopo delle valutazioni comunque effettuate, come ammesso dallo stesso presidente.

Longoria, presidente del Marsiglia (Imago)

Marsiglia, le parole di Longoria su Pogba

Queste le dichiarazioni del presidente della squadra di Ligue 1: “Abbiamo avuto delle conversazioni, ma poi abbiamo pensato che i suoi tempi di recupero avrebbero potuto sconvolgere l’equilibrio della squadra“.

Il ragazzo, infatti, non disputa una partita professionistica dal 9 settembre 2023, quando contro l’Empoli aveva raccolto una ventina di minuti in Serie A. Dopodiché si è fermato per la squalifica legata al doping.