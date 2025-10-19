Lo Spezia pronto a cambiare D’Angelo in panchina: Moreno Longo e Guido Pagliuca in lista

Lo Spezia valuta il cambio in panchina e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. Dopo un avvio di stagione deludente, anche la proprietà si è ormai convinta della necessità di un cambio di guida tecnica: in lista Moreno Longo e Guido Pagliuca.

L’allenatore abruzzese, dopo una stagione positiva, non sta riuscendo a confermare le prestazioni. Le difficoltà di gioco e i risultati altalenanti hanno portato il club a riflettere sul futuro.

La sconfitta dell’ultimo turno contro il Cesena ha convinto ancora di più la dirigenza, pronta a cambiare per rialzare la stagione.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con Longo, che conosce bene la categoria e ha già dimostrato di saper dare identità e compattezza alle squadre in difficoltà.

Pagliuca e Longo in lista per lo Spezia

Moreno Longo e Guido Pagliuca in lista per la panchina dello Spezia. Il primo arriva dall’esperienza al Bari, mentre il secondo è stato esonerato da pochi giorni dalla panchina dell’Empoli.

Nonostante sia stato esonerato in questa stagione, grazie alla regola introdotta nella scorsa stagione sul cambio di allenatore in Serie B e C, Pagliuca potrà allenare da subito.

Stillitano: “Valuteremo con calma”

A confermare i contatti è lo stesso presidente dello Spezia Charlie Stillitano, che dopo la partita con il Cesena è intervenuto in conferenza stampa. Ha rivelato che: “Valuteremo con calma. Ci sta che capitino momenti belli e momenti meno belli”.

Lo Spezia si trova all’ultimo posto in Serie B con soli 3 punti conquistati: serve un cambio di rotta per ritrovare le emozioni della scorsa stagione.