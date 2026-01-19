Ufficiale il ritorno di Moreno Longo sulla panchina del Bari

Il comunicato del club

Ora è ufficiale. Moreno Longo torna sulla panchina del Bari. Questo l’annuncio ufficiale del club.

“SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Moreno Longo, già alla guida dei biancorossi nella passata stagione; in fase di definizione le pratiche burocratiche del caso.

Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Dario Migliaccio, da Paolo Nava in qualità di preparatore atletico e da Luca Ceccarelli come collaboratore tecnico; con loro Francesco Cosentino (pre. atletico), Nicola Fiorentino (coll. tecnico), Giuseppe Scalera (coll. tecnico), Filippo Giordano (match analyst) e Roberto Maurantonio (all. dei portieri). Bentornato Mister!”.

Longo prende il posto dell’esonerato Vincenzo Vivarini.