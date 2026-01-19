Questo sito contribuisce all'audience di

Ufficiale il ritorno di Moreno Longo sulla panchina del Bari

Redazione 19 Gennaio 2026
L'allenatore del Bari, Moreno Longo (IMAGO)
Bari, Moreno Longo

Il comunicato del club

Ora è ufficiale. Moreno Longo torna sulla panchina del Bari. Questo l’annuncio ufficiale del club.

“SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Moreno Longo, già alla guida dei biancorossi nella passata stagione; in fase di definizione le pratiche burocratiche del caso.

Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Dario Migliaccio, da Paolo Nava in qualità di preparatore atletico e da Luca Ceccarelli come collaboratore tecnico; con loro Francesco Cosentino (pre. atletico), Nicola Fiorentino (coll. tecnico), Giuseppe Scalera (coll. tecnico), Filippo Giordano (match analyst) e Roberto Maurantonio (all. dei portieri). Bentornato Mister!”.

Longo prende il posto dell’esonerato Vincenzo Vivarini.