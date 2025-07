Lombardo saluta la Sampdoria: “Speravo che questo momento non arrivasse mai”

Le parole dell’ormai ex vice allenatore della Sampdoria

“Tifosi Sampdoriani, ci sono emozioni che non si possono descrivere, che fanno spazio solo nel mio cuore e che resteranno la, senza bisogno di dire altre parole” esordisce così Attilio Lombardo, l’ormai ex vice allenatore del club blucerchiato.

La panchina del club sarà affidata a Massimo Donati. Ma intanto, attraverso un post pubblicato su Instagram, Lombardo ha deciso di salutare i suoi tifosi. “Tornare a casa per me è stata un’emozione indescrivibile. Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme”.

Lombardo prosegue. “Ho messo tutto me stesso, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo. Sarò sempre con voi. OVUNQUE SARAI, OVUNQUE IO SARÒ”.

Come noto, Lombardo ha affiancato Alberico Evani (quest’ultimo allenatore) da aprile a giugno 2025 sulla panchina della Sampdoria. L’obiettivo era quello di mantenere la categoria e, grazie al risultato ottenuto ai playout contro la Salernitana, ci sono riusciti.