Le ultime sulla panchina della Sampdoria

Dopo l’esonero della coppia Gregucci-Foti, la Sampdoria va verso una soluzione interna per la panchina, almeno per la prossima partita contro il Venezia.

Il club, infatti, ha deciso di affidare la squadra ad Attilio Lombardo, che faceva già parte del precedente staff tecnico come collaboratore.

Quello che sarà il nuovo allenatore, in attesa che il club facesse le sue valutazioni, ha già diretto l’allenamento odierno.

Come raccontato, la società avuto contatti anche con Beppe Iachini per un suo ritorno in blucerchiato.

Sampdoria, cosa è successo nelle ultime ore

Nelle sue riflessioni sul nuovo allenatore, la Sampdoria alla fine ha preferito andare su un allenatore che potesse inserirsi velocemente, dato il poco tempo a disposizione da qui a fine campionato e la necessità immediata di tornare a fare punti. Da questa esigenza è maturata la scelta di Lombardo, che conosce già la squadra, dato che era stato anche nello staff di Evani alla fine della scorsa stagione, oltre che la piazza.

La Samp ora è attesa da tre partite nel giro di sette giorni (Venezia, Carrarese e Avellino) prima della sosta per le nazionali. In questo momento la squadra si trova quintultima in zona playout.