Il Milan perde Loftus-Cheek per la partita contro il Napoli: l’inglese verrà operato di appendicite.

Brutte notizie per il Milan alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ruben Loftus-Cheek, appena rientrato a disposizione per il centrocampo rossonero, ha accusato forti dolori addominali nel corso della notte ed è stato visitato questa mattina dallo staff medico.

Gli esami hanno evidenziato un attacco di appendicite, rendendo necessario un intervento chirurgico che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, verrà effettuato direttamente a Napoli.

L’assenza dell’inglese costringerà Sergio Conceiçao a rivedere la formazione iniziale. L’ipotesi più probabile è l’inserimento di Youssouf Fofana in mediana, ma l’allenatore potrebbe anche optare per un assetto più offensivo, schierando Joao Felix tra le linee e avanzando Rafael Leao in una posizione più centrale.

Un imprevisto che cambia i piani del Milan in un match cruciale per la corsa Champions, con Conceiçao costretto a trovare soluzioni alternative in poche ore.

Milan, Loftus-Cheek si opera: il comunicato

Il Milan comunica l’operazione di Loftus-Cheek: “Durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici.

“Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice”. Scrive il club rossonero.

Una perdita che accorcia le rotazioni di Conceiçao, che dovrà rinunciare alla fisicità dell’inglese in mezzo al campo. Alla luce delle assenze, l’allenatore rossonero ridisegna la propria formazione in vista del match contro il Napoli. (LEGGI QUI LE SCELTE)