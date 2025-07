Milan, Loftus-Cheek: “Allegri? Ha vinto tanto, non si può non avere un enorme rispetto”

Da Allegri al nuovo arrivato Modrić: le dichiarazioni di Ruben Loftus-Cheek

Nel Milan sono già avvenuti diversi cambiamenti, sia in panchina con l’arrivo di Allegri, sia nella dirigenza con Igli Tare che ha assunto il ruolo di direttore sportivo.

Proprio di Massimiliano Allegri ha parlato Ruben Loftus-Cheek nel corso di un’intervista rilasciata a The Straits Times, un quotidiano di Singapore.

Il centrocampista ha commentato i primi giorni con il nuovo allenatore: “Sta conoscendo gli altri calciatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti. Si vede come lavora: è molto intenso. Ha vinto così tante cose, diversi trofei in passato e non si può fare a meno di guardare ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto“.

Su Modric: “Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona: è uno che tutti i calciatori prendono come esempio, per il modo in cui è riuscito a rimanere al top per così tanto tempo“.

Le parole di Loftus-Cheek sulla nazionale inglese

Il centrocampista rossonero si è poi esposto sulla nazionale inglese: “Tornarci? Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma valuto partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare“.