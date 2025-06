Juventus, Locatelli disponibile per il Mondiale per Club. Novità da Luiz e Koopmeiners

L’infortunio alla caviglia non escluderà Manuel Locatelli dal partecipare al Mondiale per Club: le novità dall’allenamento della Juventus

Come raccontato lunedì, il centrocampista deve rinunciare al doppio impegno della Nazionale italiana contro Norvegia e Moldavia a causa di un problema alla caviglia.

Per questo motivo, il capitano bianconero è rientrato a Torino per prepararsi al Mondiale per Club. L’ex Milan e Sassuolo svolgerà terapie nei prossimi giorni e poi prenderà parte alla spedizione americana della Juve visto che l’infortunio è leggero (lieve distorsione).

Nel frattempo, giungono novità dall’allenamento svolto martedì alla Continassa. La prima notizia riguarda Douglas Luiz che è rientrato nella seduta di gruppo.

La seconda, invece, Teun Koopmeiners le cui condizioni sono in miglioramento. L’olandese, infatti, ha preso parzialmente parte alla sessione di lavoro coi compagni.

Da Douglas Luiz a Koopmeiners: buone notizie per Tudor

Arrivano perciò buone notizie per Igor Tudor che si è rimesso al lavoro per preparare la prima edizione del nuovo format del Mondiale per Club, nel quale la squadra bianconera rappresenterà l’Italia insieme all’Inter. Leggi qui il calendario della Juventus nella competizione.

Nonostante il rendimento deludente tenuto nel corso di tutta la stagione 2024/2025, due pedine come Douglas Luiz e Teun Koopmeiners torneranno sicuramente utili nel torneo che si svolgerà negli Stati Uniti d’America tra il 14 giugno e il 13 luglio.

Teun Koopmeiners, Juventus (Imago)

I numeri della stagione di Locatelli alla Juventus

Al suo quarto anno da calciatore della Juventus, Manuel Locatelli si è consacrato come uno dei leader dello spogliatoio guadagnando il diritto a indossare la fascia da capitano. Al termine dell’annata, i dati rivelano come lui sia stato uno dei più presenti in campo, sia durante la gestione Thiago Motta, sia dall’arrivo di Igor Tudor.

Difatti, il centrocampista classe 1998 ha raccolto: 36 presenze in Serie A (per un totale di 2833 minuti) con 2 gol e 2 assist, 2 presenze in Coppa Italia, 9 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana.