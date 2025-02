Juventus, Locatelli: “Fa tanto male. Hanno giocato meglio e l’hanno voluto più di noi”

I commenti di Manuel Locatelli dopo la sconfitta per 3-1 contro il PSV Eindhoven

La Juventus esce dalla Champions League 24/25 dopo il doppio confronto con il PSV Eindhoven, terminato con il risultato finale di 4-3.

Dopo la sfida di ritorno in Olanda, persa con il risultato di 3-1, Locatelli ha commentato l’eliminazione a Prime Video.

Di seguito le parole del capitano bianconero nell’intervista post-partita: “Fa male tanto, ce l’avevamo in mano ma abbiamo buttato via una qualificazione. Dobbiamo unirci per uscire da questo momento“.

A seguire: “La spiegazione ora non ce l’ho. Hanno giocato meglio di noi, l’hanno voluta più di noi. Meritavano di vincere, questo dice il campo. Ora dobbiamo capire dove sta il problema“.

Le considerazioni di Locatelli dopo PSV-Juventus

Sugli obiettivi: “Noi dobbiamo pensare al campo, va chiesto alla società. Noi pensiamo al Cagliari“.

In chiusura: “Non credo ci sia tanto da parlare, chi sta qui da più tempo deve prendersi delle responsabilità e aiutare i giovani. Solo insieme si esce da questi momenti“.

