Juventus, Locatelli: “Se non fai gol è difficile. Spalletti ci ha chiesto testa alta”

Redazione 18 Gennaio 2026
Manuel Locatelli (IMAGO)

Le parole del capitano della Juventus, Manuel Locatelli

Al termine del match contro il Cagliari il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Locatelli ha iniziato così: “Se non fai gol è difficile. Dobbiamo avere più cattiveria, Spalletti ci ha chiesto testa alta e domani saremo di nuovo in campo”.

Ha poi proseguito: “Chiaro che se prendi gol vuoi cercare subito di recuperare. C’è stata la voglia di fare, se vai dietro al loro modo di essere perdi tempo. Dobbiamo essere tranquilli e maturi, credo però che stiamo avendo un buon atteggiamento”.

Infine Locatelli ha parlato del suo rapporto con l’allenatore della Juventus: “Spalletti mi chiede di mettere in ordine la squadra. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo intasarci, se riesci a sbloccare la partita cambia tutto. Ora dobbiamo stare tranquilli e pensare alla Champions.