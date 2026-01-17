Juventus, Locatelli: “Se non fai gol è difficile. Spalletti ci ha chiesto testa alta”

Manuel Locatelli (IMAGO)

Le parole del capitano della Juventus, Manuel Locatelli

Al termine del match contro il Cagliari il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Locatelli ha iniziato così: “Se non fai gol è difficile. Dobbiamo avere più cattiveria, Spalletti ci ha chiesto testa alta e domani saremo di nuovo in campo”.

Ha poi proseguito: “Chiaro che se prendi gol vuoi cercare subito di recuperare. C’è stata la voglia di fare, se vai dietro al loro modo di essere perdi tempo. Dobbiamo essere tranquilli e maturi, credo però che stiamo avendo un buon atteggiamento”.

Infine Locatelli ha parlato del suo rapporto con l’allenatore della Juventus: “Spalletti mi chiede di mettere in ordine la squadra. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo intasarci, se riesci a sbloccare la partita cambia tutto. Ora dobbiamo stare tranquilli e pensare alla Champions“.