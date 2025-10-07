Napoli, confermato l’infortunio muscolare per Lobotka: stop di 3/4 settimane
Arrivano conferme sullo stop per il centrocampista del Napoli: infortunio muscolare per lo slovacco uscito al 44′ contro il Genoa.
Arrivano cattive notizie per il Napoli, in particolare per la prossima partita contro l’Inter. Gli esami ai quali si è sottoposto Stanislas Lobotka hanno confermato lo stiramento muscolare che dovrebbe tenerlo fermo per 3-4-settimane.
A riferirlo è stata proprio la federcalcio della Slovacchia che, in seguito all’uscita dello slovacco al 44′ del match contro il Genoa, aveva deciso di effettuare nuovi test medici.
Uno stop che non ci voleva per il Napoli e Antonio Conte, costretti quindi a fare a meno del proprio play per le prossime partite.
In programma dopo la sosta il Napoli sarà impegnato in campionato contro il Torino, in Champions League contro il PSV e di nuovo in Serie A contro l’Inter