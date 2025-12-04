Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, risentimento muscolare al tibiale posteriore per Lobotka

Redazione 4 Dicembre 2025
Stanislav Lobotka, giocatore Napoli

Il comunicato del club

Brutte notizie in casa Napoli. Antonio Conte perde un altro centrocampista per infortunio: si tratta di Lobotka.

Il calciatore si è dovuto fermare nel prepartita di Coppa Italia contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare.

Dopo aver effettuato gli esami strumentali del caso, ecco la nota del club azzurro: “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Lobotka salterà sicuramente le gare contro la Juventus.