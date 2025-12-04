Napoli, risentimento muscolare al tibiale posteriore per Lobotka
Il comunicato del club
Brutte notizie in casa Napoli. Antonio Conte perde un altro centrocampista per infortunio: si tratta di Lobotka.
Il calciatore si è dovuto fermare nel prepartita di Coppa Italia contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare.
Dopo aver effettuato gli esami strumentali del caso, ecco la nota del club azzurro: “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Lobotka salterà sicuramente le gare contro la Juventus.