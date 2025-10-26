Diego Llorente: “Non è vero che gli ex Premier League scelgono il Betis per il sole. Roma? Il passato”

L’intervista dell’ex difensore della Roma, ora in forza al Betis Siviglia, Diego Llorente

Negli ultimi anni c’è stato un afflusso corposo di giocatori di Premier League che sono andati al Betis Siviglia Balompié per rilanciarsi.

Da Adrian San Miguel a Giovani lo Celso passando per Hector Bellerin, Pablo Fornals, il Cucho Hernandez, Antony e Diego Llorente stesso.

Chi trova difficoltà nel massimo campionato inglese sceglie l’Andalusia per tornare protagonista.

Ma per l’ex giallorosso il bel clima del sud della Spagna non c’entra nulla: “Ogni giocatore vuole crescere e al Betis ci sono tutte le condizioni per fare ciò. Il bel tempo è l’ultimo dei pensieri quando c’è da prendere una decisione. Almeno per il sottoscritto. Il Betis Siviglia è un ottimo posto per fare progressi.”

Diego Llorente: “Roma? Nessun rimpianto, è il passato”

Quinti in campionato e ancora imbattuti in Europa League con 5 punti dopo le prime tre gare. Senza sconfitte da otto partite tra Liga e coppa, dove possono arrivare i Verdiblancos di Manuel Pellegrini? “Noi dobbiamo guardare una partita alla volta, ecco il nostro obiettivo. A Genk meritavamo di più e dobbiamo alzare l’asticella. In generale abbiamo molto da migliorare sia in attacco che in difesa. Ci sono alcune cose da perfezionare a livello individuale per far crescere il Betis come squadra. Ma siamo sulla strada giusta.”

Infine una battuta sulla sua ex squadra, la Roma: “La finale di Europa League persa? Nessun rimpianto, è il passato. Io preferisco guardare avanti.”