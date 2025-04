Festa amaranto: il Livorno torna in Serie C dopo 4 anni

Dopo quattro anni il Livorno torna tra i professionisti: arriva la promozione in Serie C per gli amaranto

A Livorno è già partita la festa: gli amaranto sono in Serie C dopo quattro stagioni tra i dilettanti. Una promozione sognata a lungo e realizzata con quattro giornate di anticipo. Alla squadra allenata da Paolo Indiani è bastato un pareggio con il Terranuova Traiana, e complice la sconfitta del Foligno con l’Orvietana, è arrivata l’aritmetica promozione.

L’ultima partecipazione in Serie C del Livorno risale alla stagione 2020/21, che terminò con la retrocessione dopo i 29 punti raccolti nel girone A. Dopo quell’annata, lo storico club non si iscrisse in Serie D, e nacque una nuova società che ripartì dall’Eccellenza toscana.

Gli amaranto hanno poi partecipato a tre campionati di Serie D, e l’ultimo ha portato al traguardo tanto sperato dai tifosi amaranto.

Il Livorno ha festeggiato la promozione con i propri tifosi allo stadio Armando Picchi, e dopo 4 anni potrà tornare tra i professionisti.