La rivelazione del difensore del Liverpool Virgil Van Dijk sulla situazione contrattuale legata al suo futuro al Liverpool.

Ci sono giocatori e giocatori. Il Liverpool di Arne Slot non può fare a meno a meno dell’esperienza e del carisma di Virgil Van Dijk.

Una storia che lasciava pensare alla separazione è ora più vicina a trovare un seguito.

Il difensore degli Orange ha svelato, in un’intervista a The Athletic, come la trattativa per il suo rinnovo contrattuale stia vivendo una fase di dialogo e quindi ci siano dei passi avanti per vedere Van Dijk a dirigere la difesa dei Reds anche nella prossima stagione.

Di seguito, le parole del difensore olandese e capitano dei Reds, Virgil Van Dijk.

Liverpool, Van Dijk: “Ci sono stati dei dialoghi”

Il titolo della Premier League si avvicina per i Reds, nonostante lo stop contro il Fulham. Le buone notizie, però, potrebbero non essere finite. Accanto alla questione legata al futuro di Salah, si era affiancata quella legata a Virgil Van Dijk. Se per l’egiziano ancora non ci sono novità significative, per quanto riguarda l’olandese la situazione sta cambiando.

Van Dijk ha svelato le novità circa la sua situazione contrattuale: “Ci sono stati dei progressi, sì”. Il numero 4 dei Reds ha aggiunto: “Sono in corso discussioni interne, amo il club, amo i tifosi e amo il Liverpool”