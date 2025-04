Continua l’avventura di Virgil van Dijk con la maglia del Liverpool: annunciato il rinnovo di contratto fino al 2027

È arrivato l’annuncio: Virgil van Dijk sarà ancora un giocatore del Liverpool.

Il difensore centrale olandese, il cui contratto con i Reds scadeva il 30 giugno del 2025, ha deciso di rinnovare con la formazione allenata da Slot.

L’ormai 33enne ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027, e continuerà dunque a garantire estrema solidità e assoluta esperienza alla difesa del Liverpool.

Di seguito, il comunicato della società inglese sul suo rinnovo.

Liverpool, van Dijk rinnova fino al 2027: il comunicato ufficiale

Sui canali ufficiali del Liverpool, si legge:

“Il capitano ha messo nero su bianco l’accordo per garantire che l’accordo con i Reds continuerà nelle prossime stagioni, quasi sette anni e mezzo dopo il suo arrivo ad Anfield. La notizia fa seguito a Mohamed Salah che la scorsa settimana ha concordato nuovi termini con il club. ‘Sono molto felice, molto orgoglioso’, ha detto Van Dijk a Liverpoolfc.com in una reazione esclusiva. ‘Ci sono così tante emozioni ovviamente che mi passano per la testa in questo momento parlando. È un motivo di orgoglio, è un sentimento di gioia. È semplicemente incredibile. Il viaggio che ho fatto finora nella mia carriera, essere in grado di prolungarlo con altri due anni in questo club è incredibile e sono così felice”.

“Ha aggiunto: ‘È sempre stato il Liverpool. Questo è stato il caso. È sempre stato nella mia testa, è sempre stato il piano ed è sempre stato il Liverpool. Non c’era alcun dubbio nella mia testa che questo fosse il posto giusto per me e la mia famiglia. Sono uno di Liverpool. L’altro giorno qualcuno mi ha definito uno Scouser adottato: sono davvero orgoglioso di sentire queste cose, mi dà una grande sensazione’. Van Dijk si è trasferito al Liverpool dal Southampton nel gennaio 2018 e si è rapidamente affermato come uno dei migliori difensori del calcio mondiale. La sua abilità difensiva è stata fondamentale nell’aiutare i Reds a vincere sette importanti riconoscimenti durante quel periodo, con il numero 4 che ha collezionato 314 presenze e 27 gol fino ad oggi.Il bottino di trofei del nazionale olandese è composto da Premier League, Champions League, Coppa del Mondo per club FIFA, Supercoppa UEFA, FA Cup e due Coppe di Lega”.

If you know, you know… pic.twitter.com/s9TrcSjWtQ — Liverpool FC (@LFC) April 17, 2025

Poco prima dell’annuncio ufficiale, il Liverpool ha preannunciato il rinnovo con questo video, scrivendo “if you know, you know…” .