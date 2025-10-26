Leader da ritrovare e una solidità difensiva smarrita: il Liverpool non è ancora “guarito”

Il momento della squadra di Slot in Premier League continua nonostante la vittoria in Champions contro l’Eintracht: i numeri.

Il Liverpool non “guarisce” ancora e, dopo la vittoria convincente contro l’Eintracht Francoforte in settimana, perde ancora in Premier League contro il Brentford per 3-2 confermando di non essersi messa ancora alle spalle il momento negativo.

Dopo le sconfitte contro Crystal Palace, Chelsea e Manchester United i Reds non sono riusciti a tornare con dei punti nella Merseyside nemmeno questa volta. Tre trasferte di fila a Londra “disastrose, indici di una stagione non iniziata al meglio nonostante i rinforzi estivi.

Statistiche che assomigliano poco alla squadra ammirata soltanto qualche mese fa che aveva vinto la Premier League e raggiunto la finale di coppa di lega.

Eppure, tra leader da ritrovare insieme a una fase difensiva che lascia ancora molto a desiderare, il Liverpool scivola al sesto posto in classifica e si allontana dai sogni di titolo, che appena qualche mese fa” ha stravinto”.

Liverpool, dov’è il clean sheet?

Nonostante fossero arrivate 5 vittorie consecutive nelle prime 5 in Premier League, il Liverpool dava già la sensazione di non essere irresistibile nel reparto difensivo come l’anno scorso. Già 14 i gol subiti in sole nove gare, prima con Alisson e poi con Mamardashvili che non riescono a non subire gol. Per intenderci, nelle ultime 9 gare tra UCL, EFL e Premier i Reds hanno sempre preso almeno un gol.

Un altro tema è quello delle sconfitte. Sono già 4 in 9 gare, un numero che ha già eguagliato quello della passata stagione per il quale però ci vollero 38 partite. Per ritrovare un altro momento simile in passato dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare al febbraio 2021, quando il Liverpool perse 4 gare di fila in campionato.