Liverpool, Slot su Isak: “Saranno mesi lunghi ma tornerà prima della fine della stagione”

Arne Slot nella conferenza stampa pre Wolverhampton ha parlato delle condizioni di Alexander Isak.

Arne Slot dovrà fare a meno di Alexander Isak per qualche mese visto l’infortunio rimediato contro il Tottenham. Dopo la diagnosi, è stato eseguito un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha comportato la frattura del perone.

L’intervento è riuscito ma non sono ancora noti i tempi esatti di recupero dell’attaccante dei Reds che di sicuro rimarrà fuori dal campo per qualche mese.

L’allenatore del Liverpool però è fiducioso: “Saranno mesi lunghi ma credo che tornerà prima della fine della stagione“, ha confessato in conferenza stampa pre Wolverhampton.

“Sarà un periodo molto faticoso per lui. Ci sono voluti mesi prima di averlo nelle condizioni giuste per giocare a questi livelli e ora che tutti hanno visto le sue qualità si è infortunato, è stato sfortunato“, ha proseguito.