Il Liverpool vince in Carabao Cup contro il Southampton grazie al gol di Ekitiké, che si toglie la maglia e viene espulso: il commento dell’alleantore Slot

Non è andata giù ad Arne Slot, allenatore del Liverpool, l’esultanza di Ekitiké per il gol vittoria dei suoi contro il Southampton, che gli è costata l’espulsione.

Il neo attaccante della squadra inglese, dopo il 2-1 siglato in Carabao Cup all’85° minuto, si è tolto la maglia per mostrarla ai tifosi e il pubblico di Anfield.

Un gesto che gli è costato la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. Con i reds che hanno dovuto, dunque, difendere il risultato gli ultimi minuti con un uomo in meno.

E questo non è piaciuto ad Arne Slot, che nel post partita ha commentato l’accaduto con parole forti.

Liverpool, le parole di Slot sull’espulsione di Ekitiké

“È stato un gesto inutile e stupido“, ha commentato nel post partita Arne Slot. Che ha poi aggiunto: “Se segni in finale di Champions League negli ultimi minuti con un tiro all’incrocio dei pali dopo aver scartato tre giocatori, allora forse puoi farlo“.

“Lui pensa di non aver fatto nulla di male, ma io sono all’antica. Se segni un gol del genere la prima cosa è andare a ringraziare Chiesa (che ha fornito l’assist, ndr) e dirgli che è merito suo. Bisogna saper controllare le proprie emozioni, o almeno cercare di esultare senze essere ammoniti“, ha poi concluso l’allenatore del Liverpool.