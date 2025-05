Le parole dell’allenatore del Liverpool Arne Slot sull’attaccante italiano Federico Chiesa, arrivato in estate dalla Juventus

Il Liverpool di Arne Slot si prepara a vivere questo fine di stagione da Campione d’Inghilterra, dopo aver vinto con ampio anticipo la Premier League.

I Reds hanno dominato dall’inizio il campionato, conquistando 82 punti in 34 giornate con sole 2 sconfitte contro Fulham e Nottingham Forest.

Liverpool che non avrà più obiettivi da raggiungere viste le eliminazioni dalla Coppe di Lega e quella in Champions League, arrivata per mano del Paris Saint-Germain agli ottavi di finale della competizione.

Situazione che potrebbe far trovare più spazio a giocatori meno utilizzati da Slot, come Federico Chiesa: queste le parole dell’allenatore del Liverpool in conferenza stampa.

Liverpool, le parole di Slot su Chiesa

L’allenatore ha così commentato il momento di stagione di Federico Chiesa: “Chiesa come altri giocatori che hanno avuto meno spazio non hanno nulla da dimostrarmi. Io li ho visti tutto l’anno durante gli allenamenti, li ho visti giocare in passato per noi e per altri club. Federico ha una carriera che parla per lui“.

E ha aggiunto: “Per questo motivo credo che siano più loro a dover dimostrare di poter giocare in questo club a loro stessi. Io ne sono già a conoscenza e probabilmente anche loro. Per questo sono sicuro che vorranno scendere in campo e al meglio”.